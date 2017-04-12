Monaco Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u yendi

Ligde dün yapılması gereken ancak Borussia Dortmund'a yönelik saldırıdan sonra bugüne ertelenen maç, yoğun güvenlik önlemleri altında oynandı.

Signal Iduna Park'taki mücadeleye hızlı başlayan taraf, konuk ekip Monaco oldu. Ceza sahasına doğru gönderilen uzun pasa hızlı bir deparla yetişen Monaco'nun genç yeteneği Kylian Mbappe, Borussia Dortmundlu Sokratis Papastathopoulos'un ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gönderdi. Topun başına geçen Fabinho, meşi̇n yuvarlağı auta atarak 17. dakikada penaltıdan faydalanamadı.

Ataklarını sıklaştıran Monaco'da sol kanattan hareketlenen Thomas Lemar'ın yerden gönderdiği topu Mbappe, rakip ağlara yolladı ve takımını 19. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Oyunun hakimiyetini ele alan Monaco'da sol kanattan Andrea Raggi'nin ortasına ters bir kafa vuruşu yapan Borussia Dortmundlu Sven Bender, topu kendi ağlarına yolladı ve Fransa temsilcisi 35. dakikada skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Borussia Dortmund, aradığı golü 57. dakikada buldu. Monaco ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleciyle karşı karşıya kalan Shinji Kagawa, topu müsait durumdaki Ousmane Dembele'ye yolladı. Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 2-1 yaptı.

Kontrataklarla etkili olan Monaco'da sahneye bir kez daha çıkan Mbappe, 79. dakikada skoru 3-1 yaptı. Borussia Dortmundlu Lukasz Piszczek'in topu takım arkadaşı Papastathopoulos'a göndermek istediği geri pasta araya giren Fransız futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Maça ağırlığını koyan Borussia Dortmund'da Matthias Ginter'in sağ kanattan ortasında topa buluşan Shinji Kagawa, Monaco defansını çalımlayarak plase bir vuruşla 84. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Monaco'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Borussia Dortmund'da milli oyunculardan Nuri Şahin, ikinci yarının başında Bender'in yerine oyuna dahil olurken, Emre Mor ise karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

BÜRKİ'DEN BARTRA'YA FORMALI DESTEK

Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki, maç öncesi ısınma hareketlerine çıktığında, dünkü patlamalar sırasında otobüste yaralanan İspanyol futbolcu Marc Bartra'nın 5 numaralı formasını giyerek takım arkadaşına destek verdi.

Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün, dün maç için stada hareket ettiği sırada meydana gelen patlamalarda yaralanan Bartra, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilmişti.