Monaco'nun ilk transferi Tielemans oldu

Belçika ekiplerinden Anderlecht'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Youri Tielemans, bundan böyle Monaco'nun başarısı için mücadele edecek.

Bu sezon genç kadrosuyla beklentilerin çok üzerine çıkarak Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynayan Monaco, gelecek sezonun takımını kurma çalışmalarına başladı.

25 MİLYON EURO

Yıldız oyuncuları Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Monaco, orta sahasına yine geleceğe dönük önemli bir yatırım yaptı. Fabinho ve Bakayoko gibi orta saha oyuncuları için cazip teklifler alan Monaco, Belçika ekiplerinden Anderlecht'in 20 yaşındaki yıldızı Youri Tielemans’ı kadrosuna kattı.

Geride kalan sezonda 49 kez giydiği Anderlecht formasıyla 16 gol atan Tielemans, takımının şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Bu transfer için Monaco'nun kasasından 25 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak.

Belçika Milli Takımı formasını da 3 kez giyen Tielemans da Monaco'yu tercih ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi ve kulübün kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı.