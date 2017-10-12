Monchi: Cengiz'e Galatasaray'dan teklif yok

Sezon başında 15 milyon euro bedelle Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, yeni takımınında rotasyonda kendisine yer buluyor.

Roma'da 3 maçta görev genç oyuncu, yeteri kadar görev alamamasından dolayı Galatasaray'a 1.5 yıllığına kiralanacağı iddia edilmişti.

"GALATASARAY'IN BİR İLGİSİ YOK"

Galatasaray'ın devre arasında Cengiz'i kiralayacağı haberlerinin ardından Monchi önemli açıklamalar geldi. Roma'nın transferlerinden sorumlu İspanyol Sportif Direktör; "Cengiz için Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. Galatasaray'ın Cengiz için bir ilgisi yok. Bu konuyu konuşmaya gerek bile yok" ifadelerini kullandı.

"15 MİLYON EURO VERDİK NEDEN GÖNDERELİM?"

Milli futbolcuyu Roma'ya transfer eden Monchi, Cengiz Ünder'e 15 milyon euroluk bir yatırım yaptıklarını ve bu rakamın aşağısında herhangi bir teklifi kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Monchi, "Cengiz'i 15 milyon euroya aldık ve büyük bir yatırım yaptık. Neden gönderelim?'' dedi.

"CENGİZ'DEN MEMNUNUZ"

Monchi ayrıca, 20 yaşındaki yetenekli oyuncunun Milli Takım'da kadro dışı bırakılması durumuna da değindi.

Cengiz'den oldukça memnun olduklarını belirten Roma'nın Sportif Direktörü, "Kendisi yakın bir zamanda ilk 11'de forma giyecek. Çok çalışıyor ondan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Cengiz Ünder'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edilmişti.