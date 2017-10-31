Morata çark etti: 10 yıllık sözleşmeye imza atarım

Hafta başında Gazzetta Dello Sport'a konuşan 25 yaşındaki forvet, Londra'da yaşamanın kolay olmadığını belirtmiş ve şehrin stres yüklü olduğunu dile getirmişti.

Morata'nın bu açıklamaları İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Bu sezon başında 56 milyon Sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olan Morata'nın Londra kulübündeki geleceği acaba çok uzun sürmeyecek miydi? İşte bu soruya ve röportajın ardından yaşanan polemiklere noktayı yine Morata koydu.

LONDRA ELEŞTİRİSİ YAPTI

Takımının Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşma öncesi kameraların karşısına geçen İspanyol forvet, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Morata, Londra'da yaşamaktan keyif aldığını ancak futbol hayatını noktaladıktan sonra ülkesine dönmeyi tercih edeceğini söyledi. Alvaro Morata, Londra hakkında yaptığı eleştirilerde trafiğin yoğun ve nüfusun kalabalık olduğunu belirtti.

İspanyol yıldız, Chelsea'nin kendisine 10 yıllık sözleşme önermesi halinde bu teklifi kabul edebileceğini dile getirdi. Chelsea ile sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalayan Morata, geride kalan 13 maçta 7 gole imzasını attı.