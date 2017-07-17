Morata için 80 milyon euro

Gazeteye göre Milan, yaklaşık 80 milyon Euro’luk bir teklifle Real Madrid'in kapısını çaldı.

MORATA MİLAN'A SICAK BAKIYOR

La Gazzetta, Manchester United'a transfer olamadığı için hayal kırıklığı yaşayan Morata'nın, Milan'da forma giymeye çok sıcak baktiğını ifade etti.

Milan'ın, Morata'yı yıllık net 10 milyon Euro’luk maaş ve performans primleri önerdiği söyleniyor. Morata, 2018 Dünya Kupası öncesi, düzenli olarak forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor.

Milano ekibi, Bayer Münih'in kiralamayı düşündüğü Renato Sanches'i de 40 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmaya yakın görünüyor.

Son olarak Lazio'dan Biglia'yi kadrosuna katan Milan, şu ana kadar, aralarında Leonardo Bonucci ve Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu 9 oyuncu ile sözleşme imzaladı.