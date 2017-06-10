Morata Manchester United'a gitmek istiyor

Manchester United'ın transfer listesindeki bir numaralı isim olan Alvaro Morata, kulübü Real Madrid'e karşı gemileri yaktı. The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, Madrid yönetimine ayrılmak isteğini ileten 24 yaşındaki futbolcu, kariyerini İngiltere'de sürdürmek istiyor.

60 MİLYON STERLİNİN ÜZERİNE ÇIKMAK İSTEMİYORLAR

İspanyol golcü için son olarak 52 milyon sterlinlik teklifi reddedilen Manchester United, bu transferde 60 milyon sterlinin üzerine çıkmak istemese de Real Madrid'in katı tutumunu değiştirmeyi henüz başarabilmiş değil.

Buna karşın Morata'nın kulübünden ayrılmakta kararlı olması, bu transferin olumlu sonuçlanma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Önümüzdeki hafta eşi Alice Campello ile balayına çıkmayı planlayan golcü futbolcunun o zamana kadar transferin bitmesini istediği ifade ediliyor.

BU SEZON 20 GOL ATTI

Düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Alvaro Morata, bu sezon Real Madrid ile çıktığı 40 resmi maçta 20 kez fileleri havalandırdı. Manchester United geçtiğimiz gün, İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile yollarını ayırmıştı.