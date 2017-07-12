Moring adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ta yeni rota Moting...

Siyah-Beyazlı yönetim bir yandan forvet arayışlarını sürdürürken diğer taraftan orta saha arayışlarına hız verdi. Gökhan Töre'nin sakatlanmasıyla transfer planlarını değiştirmek zorunda kalan Siyah-Beyazlı yönetim listenin ilk sırasına Schalke 04'den ayrılan Maxim Choupo Moting'i aldı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Alman kulübü Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Kamerunlu futbolcu için girişimler başladı. Mali konulardan anlaşılması halinde Siyah-Beyazlı yönetim Moting ile 3 yıllık kontrat imzalanacak.



Kariyerine 10 yıldır Almanya'da devam 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 2 gol-5 asistlik bir performans gösterdi.

ŞENOL GÜNEŞ ALINMASINA ONAY VERDİ

Motıng' in menajeri Fabio Parisi ile görüşen yönetici Umut Güner'in Kamerunlu oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro garanti para önerdiği ortaya çıktı. Ancak Moting'in yılda 3,5 milyon Euro istemesi Beşiktaş Yönetimi'ni köşeye sıkıştırdı.



Teknik Direktör Şenol Güneş'in yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Moting iyi bir futbolcu. Onu takımda görmeyi çok isterim" dediği öne sürüldü.