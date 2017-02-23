Mossoro: Başakşehir ile anlaşacağım

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, ikinci yarıda yaşadıkları puan kayıplarını beklemediklerini söyledi.

'BUNU BEKLEMİYORDUK'

Turuncu-lacivertli takımın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Ligin ikinci yarısına başlarken, 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldık. Bunu hiç beklemiyorduk." dedi.

Ligin 34 haftası namağlup gitmenin zor bir şey olduğunun altını çizen Mossoro, "Bu sezon 17 haftayı namağlup geçtik. İkinci yarının ligin ilk yarısından çok daha zor olacağını biliyorduk ama hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bizim yapmamız gereken, kendi prensiplerimizden vazgeçmemiz. Bunun dışında sonuçları ufak detaylar belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

'BAŞAKŞEHİR'DE ÇOK MUTLUYUM'

Marcio Mossoro, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini uzatacağını açıklayarak, şunları kaydetti: "Başakşehir'de çok mutluyum. Başakşehir bana çok şey verdi, ailemle burada çok güzel günler geçirdik ve umarım geçirmeye devam edeceğiz. Kulübümüzle masaya oturduk, ufak tefek detaylar kaldı. Her şey yolunda. Başakşehir'le anlaşacağım."