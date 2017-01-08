Mossoro: Başakşehir'de kalmak istiyorum

İstanbul ekibinin Antalya'da devam eden kampında açıklamada bulunan Mossoro, Medipol Başakşehir'de çok mutlu olduğunu belirtti.

GELECEK SEZON DA BURADAYIM

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunduklarını anımsatan ve bunu devam ettirmek istediklerinin altını çizen Mossoro, sözleşmesiyle ilgili şunları kaydetti: "Sözleşmemle ilgili şu ana kadar oturup bir şey konuşulmadı. Önümüzde hala 5-6 aylık bir süreç var. Sözleşmemin sezon sonunda bitecek olması beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gelecek sezon da Medipol Başakşehir'de kalmak istiyorum."

VAGNER LOVE'A TEŞEKKÜR EDERİM

Vagner Love'a teşekkür eden Mossoro, "Süper Lig'de ilk bölümün en iyi oyuncusu Mossoro" yorumunda bulunan Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen vatandaşı Vagner Love'a teşekkür etti.

Vagner Love'dan bu sözleri duyduğu için çok memnun olduğunu söyleyen Mossoro, "Ancak şunu da belirteyim henüz kazanılmış bir şey yok. Daha sezonun ikinci bölümü var. Eğer ilk bölümde yaptıklarımıza takılırsak, hep onu düşünürsek ve bununla yetinirsek futbolda sonuçlar çok çabuk değişebilir. Yapmamız gereken daha fazla çalışmak ve istemek. Ligin ilk bölümünde yaptıklarımızla yetinmememiz lazım." şeklinde görüşlerini aktardı.