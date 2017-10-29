MotoGP'de şampiyon son yarışta belli olacak

MotoGP'nin 17. yarışı Malezya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso birinci oldu.

5,5 kilometrelik Sepang Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa 3. cepten başlamasına karşın zafere uzanan Dovizioso sezonun 6, kariyerinin ise 8. MotoGP yarış galibiyetini elde etti.

SON YARIŞ ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK

Şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için bitime 5 tur kala takım arkadaşı Dovizioso'nun kendisini geçmesine izin veren İspanyol Jorge Lorenzo bitiş çizgisine 0.743 saniye geride ulaşarak 2'nci, Monster Yamaha Tech 3 ekibinden Fransız Johann Zarco ise liderin 9.738 saniye arkasında 3'üncü sırayı aldı.

Sürücüler klasmanı lideri Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez ise bitiş çizgisini Dovizioso'nun 17.763 saniye gerisinde 4'üncü sırada geçti. Bu galibiyetle sürücüler klasmanında Marquez ile arasındaki farkı 21 puana indiren Dovizioso, şampiyonluk heyecanını son yarışa taşıdı. Sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si 12 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 282 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 261

3. Maverick Vinales (İspanya) - 226

4. Valentino Rossi (İtalya) - 197

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 185