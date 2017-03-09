Motta hezimeti protesto eden PSG taraftarını ezdi

Paris Saint Germain'in tarihi bir hezimet yaşayarak elendiği Barcelona maçı sonrası Paris'e dönüşü olaylı olurken, başkent ekibinin tecrübeli oyuncusu Thiago Motta havaalanında aracıyla hareket ettiği sırada kendisini protesto eden taraftara çarparak omzundan yaralanmasına sebep oldu.

FRANSA'YA DÖNÜŞLERİ OLAYLI OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 6-1 yenilerek elenen Paris Saint Germain'in Fransa'ya dönüşü olaylı oldu.



Fransız basınında yer alan haberlere göre yaklaşık otuz kişilik öfkeli bir taraftar grubu, Devler Ligi'nden elenen takımlarını protesto etmek için havaalanında toplandılar. PSG'li oyuncular havaalanına inip araçlarına giderken öfkeli ve gergin taraftar grubunun yoğun tepkisine maruz kaldı.





MOTTA TARAFTARA ÇARPTI

Bazı taraftarlar, futbolcuların araçlarının etrafına gelerek tepkilerini dile getirirlerken, Paris ekibinin İtalyan oyuncusu Thiago Motta aracıyla bir taraftara çarptı. Omzundan yaralanan taraftar hemen yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.



Yaralanan taraftarın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.