Mourinho: Ajax'ın bu kupada ne işi var

Manchester United menajeri son olarak Avrupa Ligi finalindeki rakipleri Ajax'ı hedef aldı.

"BİR TAKIM BİR KUPADA MÜCADELE ETMELİ"

Portekizli teknik adam, Ajax'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Rostov'a elendiğini hatırlattı ve bir takımın bir sezonda tek bir Avrupa Kupası'nda mücadele edebilmesi gerektiğini söyledi.

Mourinho; "Ajax, bir Şampiyonlar Ligi takımı... Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadı. Ama oradan buraya geldi. Avrupa Ligi'nde ne işleri var? Ben her zaman bu sisteme karşı çıktım. Bir takım, bir sezonda sadece bir Avrupa Kupası'nda mücadele edebilmeli... Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadıysan evine döersin. Grupta ilk ikiye giremezsen yine eve gidersin. Daha doğrusu gitmelisin... Biz geçen sezon Premier Lig'de beşinci olduk. En başından beri Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Finale gelebilmek ,için sezon başından beri çok savaştık" diye konuştu.

IBRAHİMOVİC DE STOCKHOLM'DE

Mourinho, finalin bu sezonki 64'üncü maçları olacağını hatırlatarak ekledi: "Finalde, yorgunluk diye bir kavram kabul edilemez.Salı günü final için uçağa bindiğimizdeaklımızda sadece tek bir şey, kupayı kazanmak olacak. Sakat oyuncularımız, Zlatan İbrahimovic ve Marcos Rojo dahil herkes Stockholm'e gelecek. 60 küsur maç yaptık. Bu da yılda 140'tan fazla günü otelde geçirdiğimiz anlamına gelir. Bir yılın % 40'ını beraber geçiren bu harika ekip Stockholm'de de hep beraber olacak."