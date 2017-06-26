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Mourinho babasını kaybetti

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun babası Felix Mourinho 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Jose Mourinho’nun eski futbolcu ve teknik direktör olan babası Felix Mourinho vefat etti.

Kariyerinde Vitoria ve Belenenses kalelerini koruyan Baba Mourinho, 20 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ise 11 farklı takımı çalıştırdı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIYLA PAYLAŞTI

Mourinho bu kötü haber sonrasında Instagram’dan babasıyla çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Belenenses ve Portekiz’in büyük kulüplerinden Benfica da Felix Mourinho’nun vefatı sonrasında Twitter hesaplarından Mourinho ailesine başsağlığı diledi. 

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