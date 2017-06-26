Mourinho babasını kaybetti

Sow'un, Cenk Ergün'le görüşen ağabeyine "Benden habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsın" diyerek kızgınlığını dile getirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Topal'ın yerine Josef de Souza'yı oynatmayı planlıyor.

Çin'in Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG kulüplerinin, Adriano için 28 milyon liralık teklif yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın yaşı nedeniyle "müzeye mi kaldıracağız" dediği Pepe için iddialı sözler sarf etti.

1 Bruma'nın İspanya'ya attığı müthiş gol İZLE Galatasaray'dan ayrılan yıldız futbolcu, İspanya ağlarını harika bir golle sarssa da takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

2 Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Video Hakem Sistemi, bir çok pozisyonda devreye girdi ve maçların sonucu değişti.

3 Aykut Kocaman ile Volkan Demirel tatile çıktı Aykut Kocaman, Volkan Demirel'le birlikte hem tatil yapmak hem de takım hakkında fikir alışverişinde bulunmak için Bodrum'a gitti.

4 Lewandowski Chelsea'ye transfer oluyor Geçtiğimiz günlerde Ancelotti'yi ve takım arkadaşlarını eleştiren Lewandowski'nin kendisini isteyen Chelsea'ye transfer olacağı öğrendi.

5 Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak Göztepe'yi 14 yıllık aranın ardından Süper Lig'e çıkarmasına rağmen görevine son verilen Yılmaz Vural, Katar'dan teklif aldı.

6 Aykut Kocaman Konya'daki sistemi F.Bahçe'ye getiriyor Aykut Kocaman, Konyaspor'da kullandığı 'Robotic Eye' adı verilen Görüntü Analiz Sistemi uygulamasına Fenerbahçe'de de yer verecek.

7 Sow'un yeni takımı İtalya'dan İnzaghi'nin çalıştırdığı Lazio'nun, bonservisi Al-Ahli'de olan Moussa Sow'u transfer edeceği öğrenildi.

8 Galatasaray'ın rakibi belli oldu Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti

9 Talisca ücretine zam istiyor Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Beşiktaş yönetiminden Aboubakar'ın aldığı ücret miktarını talep etti.