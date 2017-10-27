Mourinho Barça'dan sol bek istiyor

Bu sezon sol bekte bir türlü istikrar yakalayamayan Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho bu olaya el atmaya hazırlanıyor.

BARÇA'DAN ALBA İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Portekizli teknik adamın listesinin birinci sırasında ise Barcelona sol beki Jordi Alba'nın bulunduğu belirtildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Alba için nabız yoklamaya başlayan Manchester United'ın 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma konusunda kendisine güvenli olduğu kaydedildi.

VELVARDE SATIŞA ONAY VERECEK

Bu sezon Ernesto Valverde yönetimindeki takımda, eski formundan uzak bir görüntü çizen 29 yaşındaki Alba'nın da İngiltere'de kendine yeni bir sayfa açma konusunda hayli istekli olduğu iddia edilirken; Lucas Digne'nin üstün performansı sebebiyle eli rahatlayan Valverde'nin de Alba'nın satışına onay verebileceği kaydedildi.