Mourinho: Galatasaray maçı çılgın bir deneyimdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Old Trafford'da Saint-Etienne'i 3-0 mağlup eden Manchester United'da menajer Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI ÇOK KÖTÜ OYNADIK"

İlk yarıdaki performansı eleştiren Mourinho, "İlk yarıda çok kötü bir oyun oynadık. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmayı hak etmedik. Farklı bir ikinci yarı farklı bir hikaye vardı" ifadelerini kullandı.

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ"

Maç öncesinde konsantrasyon eksikliği yaşadıklarından yakınan Portekizli menajer, "Soyunma odası çok gürültülüydü. Oyuncularımı çok rahat hissettim. Konsantrasyon eksikliği vardı." şeklinde konuştu.

"CEZALANDIRMASINI İSTEMİYORUM"

Rövanş mücadelesi için temkinli olacağını ifade eden Mourinho, "Futbolun beni cezalandırmasını istemiyorum. Real Madrid'in çalıştırdığım dönemde Galatasaray'ı evimizde 3-0 mağlup etmiştik. İstanbul'da 3-1 geriye düştük. Çılgın bir deneyimdi. Bir sonraki maç için Fransa'ya güçlü bir takımla gideceğim" dedi.



