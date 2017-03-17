Ensonhaber.com'a dön

Mourinho maç sırasında oyuncusuna muz yedirdi

Rostov maçında Rojo'nun yorgun düştüğünü gören Jose Mourinho, oyuncusuna maç oynanırken yemesi için muz gönderdi.

Mourinho maç sırasında oyuncusuna muz yedirdi
Yorum Yap

Avrupa Ligi'nde Manchester United - Rostov maçında ilginç anlar yaşandı.

YORGUN DÜŞÜNCE MUZ VERDİ

Karşılaşmanın 2. yarısında yorgun düşen Rojo'yu gören Mourinho oyuncusuna muz takviyesi yaptı.

Yedek kulübesindeki görevlilerden aldığı muzu ısınan Young aracılığıyla Rojo'ya gönderen tecrübeli teknik adam, Arjantinli'ye enerji takviyesi yapmış oldu.

HİÇ KOMİK DEĞİLDİ

Mou maçtan sonra konuyla ilgili sorulara ise, "Muz olayı hiç komik değildi. Her oyuncunun fiziksel durumuna saygı göstermek zorundayız" şeklinde cevap verdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM