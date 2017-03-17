Mourinho maç sırasında oyuncusuna muz yedirdi

Avrupa Ligi'nde Manchester United - Rostov maçında ilginç anlar yaşandı.
YORGUN DÜŞÜNCE MUZ VERDİ
Karşılaşmanın 2. yarısında yorgun düşen Rojo'yu gören Mourinho oyuncusuna muz takviyesi yaptı.
Yedek kulübesindeki görevlilerden aldığı muzu ısınan Young aracılığıyla Rojo'ya gönderen tecrübeli teknik adam, Arjantinli'ye enerji takviyesi yapmış oldu.
HİÇ KOMİK DEĞİLDİ
Mou maçtan sonra konuyla ilgili sorulara ise, "Muz olayı hiç komik değildi. Her oyuncunun fiziksel durumuna saygı göstermek zorundayız" şeklinde cevap verdi.