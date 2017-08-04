Ensonhaber.com'a dön

Mourinho: Neymar'a verilen para çok değil

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona'dan PSG'ye rekor bonservis bedeliyle yapılan Neymar transferini yorumladı.

Mourinho: Neymar'a verilen para çok değil
Yorum Yap

Portekizli teknik adam, rekor bonservis bedeli karşılığına transfer olan Neymar için, "Bir şeye pahalı denmesi için, yeterli kalitesi olmamasına rağmen yüksek seviyede ödeme yapılması gerekir. 222 milyon avro, Neymar gibi bir oyuncu için pahalı değil." değerlendirmesinde bulundu.

"PYASADA OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAK"

Neymar'a ödenecek bedelin transfer piyasasını etkileyeceğini de belirten Portekizli teknik adam, "Bundan sonra yıldız adayı birçok oyuncunun fiyatı, yüz milyon avroları geçebilir. Asıl problem, Neymar'a ödenen bedel değil, bu transferin piyasada doğuracağı olumsuz sonuçlar olacak." diye konuştu.

KLOPP: "FAİR-PLAY'E AYKIRI"

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ile Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger ise söz konusu transferi finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM