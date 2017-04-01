Mourinho Talisca'yı istiyor

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine doludizgin devam eden Beşiktaş'ta, sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Anderson Talisca hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

SON SÖZ BENFİCA'DA

Benfica'dan kiralık olarak gelen Brezlyalı futbolcunun sözleşmesi sezon son bitiyor. Beşiktaş Kulübü her ne kadar 1+1 yıllık sözleşme imzalamış olsa da futbolcunun transferinde son söz Benfica yönetiminde. Portekiz'den gelen haberler ise Beşiktaş adına pek olumlu değil.

MOURİNHO TAKIMINA İSTİYOR

Zira, siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla yıldızını iyice parlatan Talisca, dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester United isiyor.

2 yıldır takip ettikleri Talisca'nın özellikle Beşiktaş'ta sergilediği performansı çok beğenen Manchester United yetkilileri, 24 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduklarını Portekiz kulübüne bildirdi. Mourinho'nun, Brezilyalı futbolcunun genç ve çok yönlü bir oyuncu olmasından etkilendiği belirtildi.

BENFİCA'YLA MASAYA OTURULDU

Scout ekibinden gelen raporların olumlu olması üzerine harekete geçen Manchester United yetkilileri, Benfica yönetimiyle masaya oturdu.

İngiliz ekibinin yöneticileri, Talisca'nın serbest kalma bedeli olan 24 milyon euroyu ödemeye hazır olduklarını Portekiz kulübüne resmen iletti.