Mourinho yeni Ferguson olmak istiyor

Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'ın başına getirilen Jose Mourinho, kulüpteki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ 15 SEZON BURADA OLMAK İSTİYORUM

Kırmızı şeytanların yeni sezon öncesi hazırlıklarını gerçekleştirdiği ABD kampında ESPN'e röportaj veren Portekizli menajer, United'da ne kadar süre görev yapmayı düşündüğüne ilişkin soruya, "Ben önümüzdeki 15 sezon burada çalışmaya hazırım." karşılığını verdi.

Baskının bu kadar yoğun olduğu bir ortamda bunu gerçekleştirmenin çok zor olduğunu bildiğini dile getiren Mourinho, "Her takım menajerinden şampiyonluk bekler, ancak her sezon bir takım şampiyon olur. Bu da bizim işimizi zorlaştıran bir faktör. Benim işim sadece saha içiyle sınırlı değil, fakat saha içinde istenilen sonuçlar gelmezse insanlar buna bakmaz." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER İSTİKRARA ALIŞKIN

Manchester United'ın uzun yıllar Sir Alex Ferguson yönetiminde başarılı sonuçlar aldığını hatırlatan 54 yaşındaki Mourinho, "Manchester United, istikrara alışkın ve bu istikrarın karşılığını harika bir şekilde almış bir kulüp. David Moyes ve Louis van Gaal'in ardından göreve getirildim ve burada ikinci sezonuma giriyorum. Umarım camianın arzu ettiği istikrarı ben sağlayabilirim. Bunun için çalıştığım her gün bu şansı hak ettiğimi kanıtlamam gerektiğinin farkındayım." diye konuştu.