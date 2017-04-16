Mourinho'dan 2 yıldız için 135 milyon Euro

İngiliz basınına göre Manchester United'da transfer hedefleri belli. Griezmann ve Oblak. Kırmızı Şeytanlar iki oyuncu için Atletico Madrid'in kapısını 135 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Manchester United gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınının iddiasına göre, Kırmızı Şeytanlar'ın listesinin ilk iki sırasını 2 Atletico Madridli isimler oluşturuyor.

Haberlerde, hücum hattına ve kaleye transfer isteyen Jose Mourinho'nun Madridli Antoine Griezmann ve Oblak için transfer talimatı verdiği belirtildi.

İngiliz basını Atletico Madrid'in 135 milyon euroluk teklife sıcak yaklacağına dair görüş bildirdi.