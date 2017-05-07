Mourinho'dan Arsene Wenger'e destek

Premier League'in 36. haftasında bu akşam Arsenal ile karşılaşacak Manchester United'da menajer Jose Mourinho, önümüzdeki sezon görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan meslektaşı Arsene Wenger'e destek çıktı.

UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA KALIR

Daha önce saha içinde de olmak üzere sık sık gerilim yaşadığı Wenger'in kulübünde kalması gerektiğini savunan Mourinho, "Umarım Wenger önümüzdeki yıl da Arsenal'ın menajeri olmaya devam eder. Bunu gerçekten istiyorum. Bence o, bir kulübe uzun yıllara dayalı istikrarı oturtmayı başaran menajerlerin son temsilcisi." diye konuştu.

ARSENAL WENGER'E FIRSAT VERMELİ

United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson ile Arsene Wenger arasında bir benzerlik kuran Portekizli teknik adam, "Alex Ferguson kulüpten ayrılmak için en uygun zamana kendisi karar vermişti. Umarım Arsenal da Wenger'e bu şansı tanır." ifadelerini kullandı.

Mourinho, futbolun değişen yapısında bir teknik direktörün uzun süre bir takımda kalmasının geçmişe nazaran çok daha zor olduğunun altını çizerek, "Menajerler olarak hepimiz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bir takımı 20 sezon çalıştırıp her sene başarıya ulaştırmak mümkün değil. Ferguson bile size bunu söyleyecektir. Ancak geçmişiniz ne kadar başarılarla dolu olsa da, günümüz futbolunda bir sezon bile başarısız olsanız o kulüpten kovuluyorsunuz. Bu oyun artık bir teknik direktörün uzun yıllar bir kulüpte kalmasını imkânsız hâle getirdi." yorumunda bulundu.