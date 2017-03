Mourinho'dan Brezilya açıklaması

Portekizli teknik adam, United'daki görev süresinin sona ermesinin ardından stres seviyesi daha düşük bir takımda çalışmayı arzuluyor.

BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAK İSTER Mİ?

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek isteyip-istemediği şeklindeki bir soruya "Aslında bu çok harika olur. Her teknik adam, dünyanın en iyi takımlarında çalışmak ister. Ama Brezilya'nın başında olmak çok zor. Çünkü her Brezilyalı aslında bir milli takım teknik direktörüdür. Ve her gazeteci mevcut teknik direktörden daha iyisinin var olduğuna inanır. Bu nedenle Brezilya'yı çalıştırmak sanıldığı kolay değil" şeklinde yanıt verdi.

Dünya Kupası elemelerini de değerlendiren Mourinho, Güney Amerika'da oynanan maçları daha büyük bir keyifle takip ettiğini söyledi.