Mourinho'dan İbrahimovic açıklaması

Mourinho, bir sonraki transfer dönemin Manchester United'ın çok sayıda transfer yapmayacağını, takımın istikrara kavuştuğunu vurguladı.

3 VEYA 4 OYUNCU ALACAĞIZ

Ibrahimovic'in ise takımda kalacağına inandığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Şu an kadroda dengeyi sağladık. Yaz aylarında çok az oyuncu transfer edeceğiz. Transferi 3 veya 4 oyuncuyla kapatmayı düşünüyorum, 6-7 oyuncu almayacağız. Ibrahimovic'in kulüpte kalacağından tamamen eminim" ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN NAOPLİ'YE AŞIK

Ibrahimovic'in Napoli şehrine aşık olduğunu dile getiren Raiola, "Her zaman Napoli'ye ve Napoli taraftarının tutkusuna aşıktır. Bunu açıkça söylerim. Onların tutkusu onu her zaman cezbetmiştir. Napoli'nin başkanı De Laurentiis onu tanıyor. Zlatan'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz" şeklinde açıklama yapmıştı.