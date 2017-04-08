Mourinho'nun aklı Hernandez'de

Meksikalı futbolcunun doğuştan bir golcü olduğu değerlendirmesinde bulunan Mourinho, 7.3 milyon sterlin karşılığında yaklaşık 1,5 yıl önce kulüple bağlarını koparan Hernandez tipinde bir futbolcuyu aradıklarını belirtti.

"BANA KALSA GÖNDERMEZDİM"

Geçtiğimiz ay içerisinde de benzer bir açıklama yapan Portekizli teknik adam, "Bana kalsa Hernandez, Welbeck ve Di Maria'yı göndermezdim" demiş ve selefi Louis van Gaal'in bu 3 oyuncuyla yollarını ayırarak yanlış karar verdiğini ima etmişti.

HERNANDEZ 20 GOL ATARDI

Chicharito lakaplı Javier Hernandez'in yeteneklerine vurgu yapan Mourinho, "Old Trafford'da oyunu domine ettiğimiz maçlarda 20 golü rahatlıkla bulurdu. Maçların son 10-20 dakikasında oynasa bile bu gol sayısını yakalardı" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de geride kalan 29 haftada rakip fileleri 43 kez havalandırabilen Manchester United'da çift haneli gol sayısına sadece Zlatan Ibrahımovic ulaşabildi. İsveçli yıldız 16 gole imza atarken Mata, Pogba, Martial, Mkhitaryan, Rashford ve Rooney gibi 6 önemli hücum oyuncusu toplamda 21 gol kaydetti.