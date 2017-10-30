Mourinho'nun hedefinde United taraftarı var

Old Trafford seyircisini eleştiren Portekizli çalıştırıcı, "Taraftar bilet parası ödediği için istediğini ıslıklayabilir" ifadeleriyle kinaye dolu bir açıklama yaptı.

TARAFTARLARI ELEŞTİRDİ

Manchester United menajeri Jose Mourınho, Tottenham ile oynadıkları maçın bir bölümünde ıslıklanmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı kinayeli bir dille taraftarı eleştirdi. "Islıklanmayı hak etmeyen futbolcuyu ıslıklayabilir, deyim yerindeyse hayvan gibi çalışan bir futbolcuyu ıslıklayabilirler. Menajeri de yuhalayabilirler. Sonuçta aldıkları bilet için para ödüyorlar" diyen Mourinho, bir grup Manchester United taraftarının Tottenham karşılaşmasındaki tutumunu eleştirdi.

Maçı 81. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 kazanan Kırmızı Şeytanlar, bu galibiyetle lider Manchester City'nin 5 puan ardında zirve takibini sürdürdü. Manchester Unıted'ı bu hafta zorlu bir fikstür bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak Mourınho'nun öğrencileri, pazar günü Portekizli çalıştırıcının eski takımı Chelsea'ye konuk olacak.