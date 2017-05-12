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Mourinho'nun sevinç gözyaşları

Jose Mourinho, Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç Old Trafford'da oynandı, karşılaşma sonrası dramatik anlar yaşandı...

Jose Mourinho'nun öğrencileri 90+5'e kendilerine yetecek 1-1'lik skorla girdi...

Son saniyede Celta Vigo'nun Guidetti ile yakaladığı mutlak pozisyondan sonuç alamamasının ardından gözyaşları sel oldu.

MOURİNHO GÖZYAŞALRINI TUTAMADI

Celta Vigo'lu futbolcular kendilerini yere bırakırken Mourinho, yaşadığı stresi ilginç bir şekilde dışa vurdu.

Ünlü teknik adamın finale yükselmenin sevincini dahi yaşayamadı, gözyaşlarını tutamadı.

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