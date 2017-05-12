Mourinho'nun sevinç gözyaşları

Rıdvan Dilmen, Talisca'ya küfür eden Volkan Demierel'in de disiplin kurulan sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finalinde karşılaşması durumunda istifa edecek.

Finalde rakip F.Bahçe olursa Aykut Kocaman istifa edecek

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Türkiye'de oynayan tek yıldız futbolcunun Beşiktaşlı Talisca olduğunu söyledi.

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Podolski'nin yerine iki aday var

Galatasaray, sezon sonu kulüpten ayrılacak olan Podolski'nin yerine Negredo ya da Martinez'den birini alacak.