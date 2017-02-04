Moussa Sow: Beşiktaş'a yine atacağım

Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından takıma geri dönen Moussa Sow, gelir gelmez Samandıra'nın kasvetli havasını dağıttı.

Perşembeden beri takımla idmanlara devam eden golcü oyuncu, Kayserispor yenilgisinin ardından üstüne ölü toprağı serilen arkadaşlarını adeta yeniden hayata döndürdü.

YİNE GOL ATACAĞIM

Yarınki zorlu Beşiktaş derbisini mutlaka aşılması gereken bir eşik olarak gören Moussa Sow, kendisi ve yol arkadaşlarına güvenini ise önceki gün konuştuğu FB TV'de şöyle açıkladı:

"Biz Fenerbahçe'yiz. Kim olduğumuzu hatırlamak ve yeniden ayağa kalkmak için bu karşılaşma çok büyük bir fırsat."

Bu sayede hem sarı-lacivertlileri cesaretlendiren yıldız, hem de siyah-beyazlılara gözdağı verdi. Sow, derbilerdeki başarısını anlatan sözü ise sona sakladı: "İçime doğuyor, yine gol atacağım ve bu maçı kazanacağız."





KARTAL AVCISI

Sow'un Beşiktaş derbisi öncesi kendine bu kadar güvenmesi elbette yersiz değil. Çünkü 31 yaşındaki kurt forvet, tabiri caizse tam bir 'Kartal avcısı' Sow, siyah-beyazlı takıma karşı çıktığı 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayıp 8 kez rakip ağları havalandırdı.

Ayrıca F.Bahçe, Sow'un gol attığı hiçbir Beşiktaş derbisinde yenilmedi; 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.