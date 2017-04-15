Moussa Sow Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Bonservisi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli’de olan ve sezon başında kiralık olarak tekrar Fenerbahçe’ye dönen Moussa Sow, sezonun sonu yaklaştıkça geleceğini de netleştirmeye çalışıyor.

1 SEZON DAHA KİRALANABİLİR

Her fırsatta yakın çevresine, İstanbul’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Senegalli yıldızın, kalmaktan yana olduğu öğrenildi.

Ancak Sarı-Lacivertliler’in, bonservisi 10 milyon Euro civarında olan 31 yaşındaki forveti, ancak 1 sezon daha kiralama ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.