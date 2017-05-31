Moussa Sow'la yollar ayrılıyor

Fenerbahçe ile Moussa Sow'un yolları zorunlu olarak ayrılıyor. Sow'un bonservisini elinde bulunduran Al Ahli'nin mali sıkıntı içerisinde olduğu, kaynak arayışı içinde bulundukları ifade edildi.

ALDIĞI PARAYA GERİ VERİRİZ

Bu nedenle kulüp, ilk etapta Fenerbahçe'ye satış teklifinde bulundu ve aldığı fiyata geri verebileceğini söyledi. Sarı-lacivertliler, Arap kulübünün istediği 17 milyon euroluk bu ücreti doğal olarak ödenmesi söz konusu değil.

KİRALANMASI DA ZOR

Sow'un kiralanması da zor. Bu kez oyuncunun maaşını da ödemek zorunda kalacak olan Fenerbahçe, kiralama bedeliyle birlikte 8 milyon euro vermek zorunda kalacak. Üstelik bu sezonki performansı da Fenerbahçe Yönetimi'ni mutlu etmedi. Bundan dolayı Moussa Sow ile zorunlu bir veda yaşanacak.