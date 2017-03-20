Mozambikli futbolcu timsah saldırısına uğradı

Mozambik'te bir futbol kulübü bir timsah tarafından trajik bir şekilde öldürülen oyuncusunun yasını tutuyor.

TİMSAH SALDIRISINA UĞRADI

Takımın antrenörü Eduardo Carvalho, 19 yaşındaki futbolcunun yaptığı antrenman sonrası ellerini yıkamak için nehir kenarına gittiğini ve timsahın da bu sırada saldırdığını söyledi.

TİMSAHIN BOYU 5 METRE

Genç futbolcunun iki takım arkadaşının da olaya tanık olduğunu belirten Carvalho, onların ifadesine göre yaklaşık 5 metre boyundaki timsaha karşı yapılacak bir şey olmadığını ifade etti.

Estevao Alberto Gino'nun cesedi henüz bulunabilmiş değil.