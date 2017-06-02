Mrmic: Beşiktaş Vida'yı transfer edebilir

Beşiktaş Kaleci Antrenörü Marijan Mrmic, Domagoj Vida ile ilgilenildiğini doğruladı.

VİDA'YI DÜZENLİ OLARAK İZLETTİLER

Hırvat basınına konuşan Mrmic, "Beşiktaş, geçen yaz Vida'yı getirmek istedi. Elbette, detayları bilmiyorum ama bir ilgi olduğu doğruydu. Bu sezon Beşiktaş bir adım daha öteye gitti ve yine Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalmayı başardı. Beşiktaş, Vida'yı düzenli olarak izletti." dedi.

Beşiktaş'ın Vida'yı bu sezon sürekli takip ettiğini belirterek, "Çok kaliteli bir futbolcu ve Şampiyonlar Ligi'nde onun gibi üst seviye oyunculara ihtiyaç var. Vida gibi bir oyuncunun da Beşiktaş gibi büyük bir kulübe transferi gayet normaldir." ifadelerini kullandı.

VİDA HABERLERİ DOĞRU

Mrmic, Türk basınında yer alan transfer iddialarıyla ilgili gelen soruya, "Türk medyası her şeyi yazar. Burada futbol çok popüler. İmkansız diye bir şey yok onlar için. Mourinho Türkiye'ye gelebilir veya Messi transfer olabilir. Fakat, Vida konusunda haklılar. Domagoj Vida, bu yaz Beşiktaş'ın oyuncusu olabilir." cevabını verdi.