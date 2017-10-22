Muguruza galibiyetle başladı

Bu sezon Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan ve geçtiğimiz günlerde WTA tarafından "yılın tenisçisi" ödülüyle onurlandırılan Garbine Muguruza, WTA Finalleri serüveni de güzel başladı.

Beyaz Grup'taki ilk maçında son Roland Garros şampiyonu Jelena Ostapenko ile karşılaşan dünya 2 numarası İspanyol tenisçi, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Dünya 7 numarası Ostapenko'nun 25 basit hatayla tamamladığı maçta çok daha dengeli bir görüntü çizen Muguruza, 5 kez rakibinin servisini kırdığı maçı 1 saat 26 dakika sonucunda noktalamayı başardı.

Muguruza bir sonraki maçında, bugün Venus Williams'ı 6-2'lik iki sette mağlup ederek Beyaz Grup'ta lider konumda bulunan dünya 3 numarası Karolina Pliskova ile karşılaşacak.