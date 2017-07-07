Muhammed Ali Kupası başlıyor

Yarı ağır ve süper orta sıklette dünyaca ünlü sporcuların katılacağı toplam 50 milyon dolar ödüllü Muhammed Ali Kupası'nın galası, yarın Monaco'da gerçekleştirilecek.

Geçen yıl vefat eden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin anısına düzenlenen ve Dünya Boks Süper Serisi (WBSS) adıyla lansmanı yapılan bu önemli turnuvada, yarı ağır sıklet 91 kilo ve süper orta sıklet 76 kiloda dünyaca ünlü boksörler yer alacak.

Dev organizasyonun galası, yarın Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. ABD'de 9 Eylül'de başlayacak ve 14 boks gecesine ev sahipliği yapmasının ardından 18 Mayıs 2018'te Avrupa kıtasında sona erecek turnuvada, yarı ağır sıklet için 30, süper orta sıklet için ise 20 milyon dolarlık ödül bütçesi ayrıldı.

14 ETAPTAN OLUŞUYOR

ABD ve Avrupa kıtasında 7'şerden 14 etabın gerçekleşeceği organizasyonda çeyrek, yarı final ve final maçlarını kazanacak şampiyonlara "Muhammed Ali Kupası" takdim edilecek. Dünya Boks Konseyi (WBC), yüzyılın maçları arasında gösterilen Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao arasında 2015 yılında yapılan mücadelede ortaya koyduğu "Elmas Kemeri" de bu turnuvanın şampiyonuna verecek.

Kariyerinde şampiyonluklar bulunan boksörlerin katıldığı turnuvada yarı ağır sıklette Rus Murat Gassiev ve Dmitry Kudryashov, Letonyalı Mairis Briedis, Kübalı Yunier Dorticos, Ukraynalı Oleksandr Usyk, Polonyalı Krzysztof Wlodarczyk ve Alman Marco Huck'ın yer alması kesinleşti.