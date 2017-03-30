Muhammed Demirci: Beşiktaş'a geri döneceğim

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor'un futbolcusu Muhammed Demirci, Beşiktaş'ta başlayan kariyerinde yaşadığı düşüşe rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.

Muhammed Demirci, İstanbulspor Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Çok erken yaşta adımı duyurdum. Daha 22 yaşındayım, hiçbir zaman, hiçbir şeyden asla pes etmedim. Kaybettiğim şeyler olabilir ama hatalarımdan ders aldığım için her şeyi kaybettiğimi düşünmüyorum. Eskiden hedeflediğim yerlere geç de olsa ulaşabileceğime inanıyorum." diye konuştu.

İYİLEŞMEDEN SAHALARA DÖNMÜŞTÜM

Muhammed, Beşiktaş'ta bekleneni verememesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Beklenen çıkışı yakalayamamamdaki en büyük faktör, Beşiktaş'ta geçirdiğim sakatlık ve tam iyileşmeden sahalara dönmemdi. Ağrılarım vardı, bu nedenle tam olarak kendimi oyuna veremedim. O zamanın heyecanı ile hep oynamak istiyordum, çünkü Beşiktaş gibi takımda çok fazla forma şansı buluyordum. Bazı dış faktörler de vardı ama artık onları konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum."





BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNMEYİ HEDEFLİYORUM

Muhammed, Beşiktaş'a dönmek gibi bir hedefi olup olmadığı sorusuna, "Beşiktaş'ta forma giymeyi tabii ki herkes ister. Benim de bir gün yeniden Beşiktaş forması giyme isteğim var ama Beşiktaş alt yapısından çıktım diye de kendimi yalnızca Beşiktaş, diye şartlamıyorum. Çünkü performans olarak iyi olduğum dönemde, Beşiktaş'ın benim bölgemde bir oyuncuya ihtiyacı olmayabilir. Ben hak ettiğim yerlerde oynamanın hayallerini kuruyorum." şeklinde cevap verdi.