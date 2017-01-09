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Muhammet Demir Gaziantepspor'a geri döndü

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a transfer olan Muhammet Denmir, Gaziantepspor'a döndü. Demir sezon sonuna kadar kiralık oynayacak.

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Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni futbolcular katan Trabzonspor da ayrılıklar da gerçekleşiyor.

MUHAMMET DEMİR G.ANTEPSPOR'DA

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon devre arasında Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Muhammet Demir'i eski takımına sezon sonuna kadar kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili, Gaziantepspor'un internet sitesinden şu açıklama yapıldı; "Kulübümüz, Trabzonspor Kulübünden başarılı oyuncu Muhammet Demir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Muhammet Demir’e hoş geldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

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