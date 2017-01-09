Muhammet Demir Gaziantepspor'a geri döndü

Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni futbolcular katan Trabzonspor da ayrılıklar da gerçekleşiyor.
MUHAMMET DEMİR G.ANTEPSPOR'DA
Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon devre arasında Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Muhammet Demir'i eski takımına sezon sonuna kadar kiraladı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Konuyla ilgili, Gaziantepspor'un internet sitesinden şu açıklama yapıldı; "Kulübümüz, Trabzonspor Kulübünden başarılı oyuncu Muhammet Demir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Muhammet Demir’e hoş geldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."