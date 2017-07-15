Muhammet Demir Sivasspor'da

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Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti

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Sneijder'le yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar Florya'ya çıkarma yaptı.

İlk maçta Östersunds'a yenilen Galatasaray'da, Avrupa'ya veda edilmesi durumunda Igor Tudor'la yollar ayrılacak.

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Wesley Sneijder, kendisini Igor Tudor'un istemediğini söyledi.

Manchester United'dan eski takımı Everton'a dönen Rooney, hazırlık maçında müthiş bir gole imza attı.

Fenerbahçe'nin 3. bölgeye transfer çalışmalarında gündeme sürpriz bir isim girdi.

Fenerbahçe'de Lens'in yerine Dudu

Fenerbahçe'de bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch, Sivasspor'un yolunu tuttu.

Stoch Sivasspor'a transfer oluyor

Galatasaray'la yollarını ayıran Sneijder İstanbul'dan ayrıldı. Hollandalı yıldızı uğurlayan ise Sabri Sarıoğlu oldu

1 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

2 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

3 Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı Başakşehir, 640 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'i, 15 milyon euroya İtalyan devi Roma'ya sattı.

4 Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı Şenol Güneş, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu birçok futbolcunun adını vererek onlarla çalışabileceğini söyledi.

5 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

6 Fenerbahçe'de 2 yolcu var Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın, Stoch ve Aatif'ı takımda düşünmediği öğrenildi.

7 Feghouli Galatasaray'a imza atıyor Galatasaray'ın Feghouli için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

8 Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi.

9 Fenerbahçe Milanlı Niang'ı transfer ediyor İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Milan forması giyen M'Baye Niang ile anlaşmaya vardığını yazdı.