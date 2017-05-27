Fenebahçe derbsi için İstanbul'a gelen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı.

Şike-kumpas olaylarından FETÖ'ye kadar birçok konuda değerlendirmeler yapan Usta, Trabzonspor içerisinde yapılanmaya çalışan FETÖ'cülerin takımdan uzaklaştırıldığını belirtti.

FETÖ'CÜLERİ KOVDUK

Türkiye'de çoğu kuruma sızan FETÖ'nün Bordo-mavili camia içerinde de yapılanma kurmaya ve genç futbolcuları bu örgüte çekmek isteyen menajerlerin tespit edildiğini söyleyen başkan "Bir takım menajerler ile futbolcular arasında FETÖ ilişkisi gördüm. Genç çocuklarla bazı evlere girdiklerini öğrendim. Genç futbolcularımızı etkilemeye çalıştıklarını öğrendiğim anda bu kişileri hemen dağıttım ve Trabzonspor'dan uzaklaştırdım" dedi.

Muharrem Usta: İçimizde FETÖ yapılanması yok - İZLE