Muharrem Usta döneminde Trabzonspor'dan kötü karne

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yorumlayan İngiliz basını, Tarık Ongun'un pozisyonu için 'Cesur F.Bahçeliler kalkan oldu' yorumunda bulundu.

Futbol hayatını İsviçre'de sürdüren Salih Uçan, Lugano ile FC Sion arasında oynanan maçta harika bir gole imza attı.

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Galatasaray'ın kasasına 8 milyon TL girdi

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması da dahil olmak üzere çıkardığı 3 maçlık kombinelerden 8 milyon TL kazandı.