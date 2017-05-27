Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün Süper Lig'in 33. haftasında Kadıköy'de karşılaşacak.

Trabzonspor yönetiminden birçok isim ve başkan Muharrem Usta, Fenerbahçe derbisini stattan takip etmek için İstanbul'a geldi

ŞİKE TESCİLLENDİ

Bu karşılaşma öncesi CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu olan Muharrem Usta, Fenerbahçe'nin 2010-2011 yılındaki şampiyonluğu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Usta "UEFA, 4 maçta Fenerbahçe'nin şike yaptığını tescilledi. Trabzonspor bu yüzden CAS'a gitti. Türkiye'de o sene şike var mı, yok mu tartışması bitmiştir. Kesin ve net şike yapıldığı tescillendi." şeklinde konuştu.

Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi - İZLE