Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, NTV Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞİ BIRAKANLAR VAR

Takımdaki olayların arka planının karışık olduğunu söyleyen Usta, "Bence takımdaki olayın arka planı biraz karışık. Biz de o arka plandan biraz yara aldık. Böyle iyi oyunculardan kurulu bir takımı bir arada tutmak, uyum içinde bir ortam yaratmak kolay değil. Bizim sorunumuz; mutlaka oynamalıyım diyen 16-17 oyuncuyu ayağa kaldırmamız lazım. Rıza hocayla da konuştuk bunu. Bazı bölgeler kalabalık. 4 kanadın hepsi de 11'de oynamalıyım diyor, ne zaman gelir dediğimiz Abdülkadir de patladı, 5 oldu. Takımın 4 kaptanı Burak, Onur, Olcay, Uğur'la toplantı yaptım. Orada şunu gördüm ki işi bırakan oyuncularımız var." dedi.

Muharrem Usta: İşi bırakan oyuncular var İZLE

"O HAFTA CEHENNEMDİ"

Usta'nın açıklamaları şöyle:

"İlk iki maç Konya ve Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi yenebilirdik. Sonra Göztepe oldu, olur böyle, sezonda 4-5 mağlubiyet alınır dedik. Ardından Alanya maçı geldi. Sezonun en iyi topunu oynadık ilk yarı. Ama ikinci yarı, 50 yılda bir olur. Beşiktaş maçıyla toparlandık ama bu sefer 50 yılda bir değil, asla olmayacak bir şey geldi başımıza. Yurt dışından dönüşte uçakta 3-0'ı görünce hemen kapattım maçı. O hafta benim için bir cehennemdi.

"PARA KONUSU BÜYÜK BOŞLUK"

Mesela Bongonda, ben bu takımda olmayacağım demiş işi bırakmış. Başka oyuncular da var bu şekilde. Teknik ekip yazılan çizilen her şeyden etkilendi. Telefona gelen mesajdan bile. Kulüp içinden bile öyle mesajlar geldi ki. Ben boşluk kapatmaktan çok yoruldum. Boşluk üstüne boşluk geliyor. Para konusu büyük boşluk, hemen ödemeniz lazım. Bazen takatimiz kalmadığı oldu ama yine de ayakta durup dirayetli şekilde devam etmeye çalışıyoruz.

"TÜRKİYE KUPASINI KAZANMALIYIZ"

Fatih Terim ile hiç görüşmedik. Hiç temasımız olmadı. Dünyanın hiçbir yerinde oy birliği ile hoca ve oyuncu alınmaz. Neden Ersun neden Rıza, neden Aykut Kocaman, neden Şenol Güneş'in kararı hiçbir kulüpte oy birliği ile alınmaz. 2009/10'dan bu yana yaklaşık 8 senedir kupa almadık. Bu sezon en azından Türkiye Kupası'nı almamız lazım. Başkanın değil Trabzonspor etrafında kenetlenip Trabzonspor'un bu sezon Türkiye Kupası'nı almasına yardım etmeliyiz. Ligde Galatasaray'ın durumunu ayıracak olursa Fenerbahçe ve Beşiktaş ile aramızda 2 maçlık fark var. Hedeften henüz kopmuş değiliz.