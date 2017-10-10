Muharrem Usta: İyi işlere imza atacağız

Muharrem Usta, yaptığı açıklamada, ligin başında olduklarını belirterek, "Ligdeki 7 maça baktığımızda bizim acı kaybımız Alanyaspor maçıdır. İstanbul'da oynadığımız 3 maçta da berabere kaldık. Bu maçlardan galibiyetle ayrılabilirdik ama önümüzde uzun bir yolculuk var. İnanıyorum ki bu takım bu sene iyi işlere imza atacak." dedi.

"TRABZONSPOR HEPİMİZİN TAKIMI"

Trabzonspor'un sorunları bulunduğunu ve bunları görmezden gelecek bir durumlarının olmadığını aktaran Usta, "Nerede ne sorunumuz var, nasıl aşabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Trabzonspor, hepimizin takımı. Elbette herkese eleştiri yapalım ama sahip de çıkalım." ifadelerini kullandı.

Usta, Trabzonspor'un altyapısında Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi kaliteli oyuncuları olduğunu vurgulayarak, "Daha sağlıklı şekilde geleceğimizi emanet edecek çocuklarımızı ortaya çıkarmak için mutlaka orada kalıcı sisteme ihtiyaç var. Altyapıdan gelen oyunculara gözümüzün nuru gibi bakmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.