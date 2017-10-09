Muharrem Usta: Katar'la aramızda samimi bir hava var

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 2-1 kazandıkları Al Sadd maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR

Usta, Katar’da çok iyi ağırlandıklarını belirterek, “Dün buraya geldik, yarın döneceğiz. Gerçekten burada çok güzel bir karşılama oldu. Katar ile Türkiye arasında samimi bir havanın olduğunu burada bir daha görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. Bir sonraki milli takım arasına onları davet ettik. Türkiye’nin misafirperverliğini sıcak severliğini ve konuk severliğini gösterelim istiyoruz. Spor üzerinde bu tarz organizasyonlar gerçekten çok anlam ifade ediyor. Burada Türkiye’den Katar’da görev yapan birçok arkadaşımıza rastladık. Öğretmenlerimize, güvenlik güçlerine. Yine çok sayıda iş adamı vardı onlarla görüştük. Hem onlar açısında hem Trabzonspor açısından hem de Katar - Türkiye açısından anlamlı bir gündü” dedi.