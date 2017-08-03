Muharrem Usta: Sosa için Milan'la görüşüyoruz

Sosa, Sissoko, Serdar ve Medel'in transferleri hakkında açıklamlarda bulunan Muharrem Usta; "Serdar'a talibiz ama kulübü onu bırakmak istemiyor. Kriz derecesinde bir durumla karşı karşıyayız ama oyuncu bizi istiyor. Biz de onu istiyoruz. Bu transfer büyük ihtimalle kısa süre içerisinde çözülecektir. Geç olsun ama doğru olsun. Serdar gelirse takıma uyum sorunu olmayacaktır. Gary Medel ile de ilgileniyoruz ama maliyeti Serdar'a göre daha fazla ve takımı iyice yabancılaştırmış olacağız. Bu yüzden Serdar'a olumlu bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"JOSE SOSA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Jose Sosa ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen bordo mavililerin başkanı, "Sosa ile ilgilenmeye devam ediyoruz. Oyuncuyla da kulübüyle de görüşüyoruz. Fayda-maliyet açısından bu transferi değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu transfer de şekillenir." açıklamasında bulundu.

MOUSSA SISSOKO İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

EURO2016'da gösterdiği performansla parlayan Moussa Sissoko ile ilgilendiklerini söyleyen Muharrem Usta, "Sissoko'da oyuncuyla bir sorunumuz yok. Bu sene Tottenham'da oynamayacak. Gerçekten de bize gelmek istiyor. Kulübüyle henüz anlaşmış değiliz. Kiralamaya çalışıyoruz. Olabilir de olmayabilir de ama oyuncu açısından olabilir bir transfer olarak görülüyor." şeklinde konuştu.