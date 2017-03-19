Muharrem Usta: Trabzon'da bugün yine bir tarih yazıldı

Muharrem Usta, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, taraftarlara teşekkür borçlu olduklarını belirterek, "Dünyanın dört bir tarafından gelen taraftarlarla bugün Trabzon'da olağanüstü bir hava vardı. Zannediyorum 10 bin civarında bir taraftar Trabzon dışından geldi. Avrupa'nın her ülkesinden burada Trabzonsporluları gördük. Bu bizim sorumluluğumuzu tabii ki arttırıyor. Trabzon'da bugün yine bir tarih yazıldı." diye görüş belirtti.

"FUTBOL BİR EĞLENCEDİR"

Yeni statlarında bir şölen sunulduğunu dile getiren Usta, "Futbolun aslında bir şölen olduğunu söylemiş ve 'taraftarlar gelirken sadece maça değil, şölene gelmeli' demiştik. Bugün öyle bir hava vardı burada. Ben taraftarların doyasıya bunu yaşadığını gördüm ve onlar adına çok sevinçliyim. Çünkü futbol sadece kazanmak veya kaybetmek değil. Futbolun içinde bunlar her zaman olacak. Bir şölen havasında, insanların eğlenmek için geldikleri bir durum olarak görüyoruz. Bugün bence biz bunu fazlasıyla başardık." şeklinde konuştu.

"ÇOK CİDDİ MAÇLARIMIZ VAR"

Galatasaray maçıyla ikinci yarının zor virajının yeni başladığını ifade eden Usta, "Bundan sonra çok ciddi maçlarımız olacak. Hepsinde takımımızı, rakiplerimizi ölçeceğiz ve ona göre geleceğe bakacağız. Sene sonu ligi nerede bitireceğimizi hep birlikte göreceğiz. Rakiplerimizin durumu da bunda belirleyici olacak." değerlendirmesinde bulundu.