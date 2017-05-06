Muharrem Usta: Transferde sürprizlerimiz var

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını belirten Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, oyuncu satmayı düşünmediklerini söyledi.

TARAFTARLARIMIZA SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK

Mevcut kadroya kaliteli transferler yapacaklarını belirten Usta, "Taraftarımıza sürprizlerimiz olacak" dedi Süper Lig'in 2. yarısında gösterdiği performansla çıkışa geçen Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, camiaya umut dolu mesajlar verdi.

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını belirten Bordo- Mavili kulübün başkanı, "Transfer konusunda taraftarlarımıza sürprizlerimiz olacak. Çok yakın zamanda anlaştığımız oyuncuları açıklayacağız. Sezon başı kampına transferleri tamamlamış, tam kadro olarak başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MEŞAKKATLİ YOLLARDAN GEÇTİK

Göreve geldikleri günden beri zorluklarla karşılaştıklarının altını da çizen başkan Muharrem Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelirlerimizle birlikte borcumuz azalacak ve başarıyı yakalayacağız. Çok meşakkatli yollardan geçtik. Elbette birtakım farklı düşünceler ve yanlış anlaşılmalar olacaktır. Ancak yönetimimiz uyum içinde görevini sürdürüyor."