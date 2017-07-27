Muharrem Usta'dan 50. yıl kutlamalarına destek

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Usta ve yönetim kurulu üyelerinin, İstanbul'da 30 Temmuz'da "Gurbetçi Gençler" taraftar grubunun organizasyonuyla gerçekleştirilecek "1 meşale de sen yak" etkinliğinde yer alacağı belirtildi.

TARAFTARLAR KATILACAK

İstanbul'daki etkinlikler kapsamında taraftarlara hizmet vermek üzere TS Club standının da açılacağının vurgulandığı açıklamada, sanatçı ve spor adamlarının katılacağı organizasyonlara taraftarlar davet edildi.

Açıklamada, etkinliğin 30 Temmuz'da saat 15.00'te Sütlüce Sahili'nde başlayacağı ifade edilerek, konuşmaların ardından kemençe eşliğinde horon oynanacağı, konserin ardından da saat 20.50'de gemilere binileceği ve saat 21.15'te meşalelerin yakılacağı kaydedildi.