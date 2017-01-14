Muharrem Usta'dan Ekici'ye: Gerilimin fişini ateşleme

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, futbol dünyasının bir numaralı gündem maddesi olan Mehmet Ekici'nin transferini anlattı.

TRABZON'UN MENFAATİNE GÖRE HAREKET EDECEĞİM

Mehmet Ekici ile bir araya gelerek transferi ile ilgili konuştuklarını söyleyen Usta şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Ekici transferi büyük camialar arasında sorun yaratacak bir olaya dönüşmemeli. Mehmet ile bir araya geldik. Kendisine transferde önceliklerinin ne olduğunu sordum. Mehmet bize İstanbul’da futbol oynamak istediğini, önceliğinin de sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olduğunu ifade etti. Ben de ona Trabzonspor menfaatlerini de gözeterek transfere yön vereceğimi söyledim."





F.BAHÇE İLE SORUNLARIMIZ VAR

"Mehmet’e Fenerbahçe ile aramızda bazı sorunlar var. Yeni bir gerilimin fitilini ateşleme’ dedim. Ancak Mehmet bu süreçte kulüpten izin almadan bir takım demeçler verdi. Bu demeçleri göz önüne alarak hocamızdan Mehmet’i Bursaspor maçında kadro dışı bırakmasını talep ettim. Mehmet benim isteğimle bu maçta kadro dışı kaldı."





TRABZON'DA DA KALABİLİR

Ekici'nin Trabzonspor'da da kalabileceğini belirten Usta "Trabzonspor menfaatleri göz önüne alınırsa Menhmet Ekici transferi bizim açımızdan Beşiktaş’a çok daha yakın görünüyor. Ancak Mehmet sezon sonuna kadar Trabzon’da da kalabilir.

Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmeler belirleyecek. Bizim Trabzonspor olarak önceliğimiz camialar arasında sorun yaratmadan tranfseri çözmek ve kulüpler arasında yeni bir gerilim yaratmanın önüne geçmek." dedi.