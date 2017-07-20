Muharrem Usta'dan kombine isyanı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kombine kart ve forma satışının düşük olması nedeniyle Twitter'dan açıklamada bulundu.

HANİ KOMBİNELER PATLIYORDU

Usta, yaptığı paylaşımda, "Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı. Takıma destek, hem de tam destek zamanı, cesaretlendirelim. Haydee..." paylaşımında bulundu.

Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından, "Mesele başarılı olunca destek olmak değil, destek oldukça birlikte başarmak. Bakış açını değiştirirsen her şey değişir." ifadesini yer verildi.