Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici açıklaması

Mehmet Ekici’nin transfer sürecini anlatan Usta, “Türkiye'de bu tarz konular maalesef gereğinden çok fazla abartılıyor, gündeme geliyor. Mehmet ben başkanlığa geldiğimde, Mehmet’in Trabzonspor'da önemli sıkıntıları olan bir oyuncuydu. Erkan ile kavgası vardı. Mehmet duygusal bir oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım. O da bunu itiraf eder. Trabzonspor'da kalmayacağını anladığım için üzerine gitmedim. Bana takımdan gitmek istediğini söyledi. Trabzonspor'da oynamayacak oyuncuyu zorla takımda tutmam. Trabzon'da kalması için onu motive etmeye çalıştım. Baktım olmayacak, inat etmedim” dedi.

MEHMET BEŞİKTAŞ'A HAYIR DEMEDİ

Usta, Mehmet Ekici’nin gönlünün Fenerbahçe’den yana olduğunu, ancak Beşiktaş’a gitmeme gibi bir söyleminin olmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Ekici bana İstanbul veya Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Menajerini ve babasını çağırdım. Trabzonspor'da 6 ayı kalmış, Mehmet Ekici’nin yıpratılmasına izin vermem. İstanbul'a gitmek istiyorsa, Mehmet’in bu transferi bana bırakmasını söyledim. Ben istediği rakamları alabileceğimi, bunun karşılığında da Trabzonspor’un menfaatlerine göre hareket edeceğimi söyledim. Mehmet ile biz abi kardeş gibiyiz. İstanbul işini bana bıraktılar ve söz verdiler. Ben de bu transferi yöneteceğim ve sonlandıracağımı söyledim. Hem Trabzonspor için, hem Mehmet için. Avrupa içinse, ne yaparsanız yapın dedim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı istediğini bana söyledi. Öncelik sırasında ise gönlünün Fenerbahçe'de olduğunu gördüm. Ama Beşiktaş'a gitmem demedi.”

TRANSFERDE ETİK DAVRANMADILAR

Mehmet Ekici’nin, menajerinin ve ailesinin transfer görüşmelerinde etik davranmadığını aktaran Başkan Usta, şöyle devam etti; “Fenerbahçe ile bizim aramızda 2010-11 sezonuyla ilgili sorun olabilir, ama biz düşman kulüpler değiliz. Mehmet'i benim de hapsedecek halim yok. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor diye ben görüşmeler yaptırdım. Biz, Mehmet konusu olmadan Fernandao ve Aatıf'ı istemiştik. Emenike kadro dışı kalınca Fernandao konusu kapandı. Bu durumda Atıf’ın olmasını istedik. O konu da olmadı. Bu transferler olmayınca, biz de Fenerbahçe tarafına Beşiktaş ile görüştüğümüzü ilettik. Bu görüşmeler sırasında Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat, Mehmet Ekici'yi arayıp görüşmek istedi. Mehmet bunu bana iletti ve ben de görüşmesine izin verdim. Bunu aslında hiç sevmedim. Kızılcabölükspor maçından sonra Mehmet Ekici'yi ve babasını görüşmek için İstanbul'da bekledim. Ama benimle görüşmediler. Akşam saatlerinde aradım neredeler diye aradığımda, 'Biz gittik, görüştük şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Hoca ile de görüştük, Fenerbahçe ile de anlaştık’ dediler. Ben kendisine hoca ile görüşmene izin verdiğimi söyledim. Bu transferi ben yönetecektim. Fenerbahçe teknik direktörü ile görüşmene izin verdiğimi söyledim. Ben transfer görüşmesine izin vermedim. Bunu benim yürüteceğimi söyledim. O akşam gerçekten çok kırıldım. Biz Fenerbahçe ile anlaştık. Şimdi sen anlaş diye bana bir oyuncu, babası ve menajeri söyleyemez. Bu kadar iyi niyet gösterdiğim halde. Ben Beşiktaş ile görüşmeye başladım. Çünkü Trabzonspor menfaatleri için siyah beyazlı kulüple ilerledim. Daha sonra Almanya'da Beşiktaş ile görüştüklerini de öğrendim. Burada etik davranmayan benim oyuncum, babası ve menajeridir.” Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Mehmet Fenerbahçe ile görüşürken, Beşiktaş ısrarla görüşmek istedi, ama gönlü Fenerbahçe’de olduğu için ben izin vermedim. Olmayınca Fenerbahçe tarafına haber gönderdim ve Beşiktaş ile görüşeceğimi ilettim. Mehmet bana sadece Fenerbahçe'ye gideceğini söyleseydi anlardım. Etik davrandığını görürdüm. Fenerbahçe ve Beşiktaş olur dedi, ama gidip anlaştı. Beni tanımayanı ben tanımam ve reddederim. Trabzonspor'a bunu yaptırmam.”

"POLEMİK OLMASIN"

Verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Usta, bu konuda şunları dedi; “Bana verdikleri sözleri tutmadılar. Bana Fenerbahçe ve Beşiktaş’a gidebileceğini söyledi. Beşiktaş gitmeyeceğini hiç söylemedi. Ben Beşiktaş ile görüş, bu durumda Trabzonspor'a daha fazla fayda sağlıyorum dedim. Mehmet konusunda Trabzonspor başkanı olarak zerre kadar hatamız olmadığına inanarak, kulüp olarak Beşiktaş ile anlaştım. Mehmet Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik konusu olmasın. Zaten Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında sorun yeter. Ne Trabzonspor ne de Fenerbahçe transfer için sorun yaşamak istemeyiz. Bu polemiklerden sonra Mehmet'i takımda oynatamam. Beşiktaş ile kulüpler olarak anlaştık. Mehmet oraya gidebilir ya da gitmeyebilir. Bu ayrı bir meseledir. Ben Avrupa'da 10 numara bakıyorum. Kadro dışını sadece Trabzonspor Türkiye'de yapmadı. Bunu bir oyuncuyu bitirmeyle bir alakası yoktur.”