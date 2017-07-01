Muharrem Usta'dan JÖH ve PÖH'ü ziyaret etti

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Mardin'e gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bazı yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

BURADA OLMAKTAN MEMNUN OLDUK

Bordo-mavili kulübün başkanı Usta ise Mardin'den olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mardin'de olağanüstü bir taraftarımız var, bugünkü ziyaretlerimizde bunu gördük. Mardin bir kadim şehir muhteşem bir kültürü var. Burada olmaktan çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARLA BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Öte yandan başkan Muharrem Usta, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan ve Okay Yokuşluyla birlikte bölgede görev yapan Mehmetçiklerle fotoğraf çekildi.